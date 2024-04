Everywhere I go, le anticipazioni del 5 aprile

Nell'episodio di Everywhere I go - Coincidenze d'amore (Her Yerde Sen), disponibile da venerdì 5 aprile in esclusiva gratuita sulla piattaforma Mediaset Infinity, Selin è gelosissima di Alara e si confida con le sue amiche. Non sopporta l'idea che Demir e "quella donna" vadano insieme a Parigi. Merve e Ayda si dimostrano comprensive: secondo loro non dev'essere per niente facile convivere con un uomo attraente come Demir. Le due ragazze ipotizzano che Selin possa avere la sindrome di Stoccolma: bloccata con il "nemico", sia a casa che al lavoro, senza vie di fuga.

Demir, triste e sconsolato, ripensa a tutti i momenti passati insieme a Selin e ne sente terribilmente la mancanza. Le scrive dei messaggi che poi, in modo nevrotico, cancella subito dopo. Selin, torna finalmente a casa e trova Demir addormentato in veranda. I due non riescono a chiarire le incomprensioni e, soprattutto, a confessarsi di essersi innamorati l'uno dell'altra. Dopo la festa in terrazza per la conclusione del progetto di Alara, Firuze e Leyla scoprono da Muharrem che il famigerato capo di Selin, dispotico e stacanovista, è proprio Demir. Nella puntata precedente, pubblicata giovedì 4 aprile, invece, Selin e Demir litigano per gelosia: Demir pensa che Vedat sia innamorato di Selin e Selin pensa che Demir si sia innamorato di Alara. Il viaggio a Parigi diventa il punto di rottura.

Burak intanto pensa che Demir stia facendo mobbing nei confronti di Selin, ma la ragazza lo nega decisamente. Alara sfida Burak a sedurre Selin, visto che lei è decisa a fare altrettanto con Demir in occasione del viaggio. Ayda e Merve sono preoccupate perché Selin è irrintracciabile e chiedono aiuto a Ibo e alle sorelle Firuze e Leyla. Ibo alla fine trova Selin al canile. Everywhere I go - Coincidenze d'amore è disponibile in esclusiva sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity, con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

