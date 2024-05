Everywhere I go, le anticipazioni del 30 maggio

Nell'episodio di Everywhere I go - Coincidenze d'amore (Her Yerde Sen), disponibile da giovedì 30 maggio in esclusiva gratuita sulla piattaforma Mediaset Infinity, Demir va via di casa per lasciare a Selin i suoi spazi, in modo che possa chiarirsi le idee e chiede ospitalità a Vedat. Selin non reagisce bene alla decisione di Demir e si sente abbandonata, anche se lui la assicura che non si stanno lasciando. È talmente depressa che non va in ufficio e si chiude in casa, senza rispondere alle telefonate di Merve e Ayda, preoccupatissime per lei. Quando le amiche vanno a trovarla a casa e lei non apre, decidono di chiamare Demir per sapere come sta Selin. Nella puntata precedente, pubblicata mercoledì 29 maggio, Selin fa un'inaspettata rivelazione riguardo a un suo precedente fidanzamento, scatenando l'irritazione di Demir. In visibile imbarazzo, lascia la cena, ma viene tampinata dal ragazzo che le chiede spiegazioni. Everywhere I go - Coincidenze d'amore è disponibile in esclusiva sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity, con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

