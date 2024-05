Everywhere I go, le anticipazioni del 3 giugno

Nell'episodio di Everywhere I go - Coincidenze d'amore (Her Yerde Sen), disponibile da lunedì 3 giugno in esclusiva gratuita sulla piattaforma Mediaset Infinity, Leyla ha deciso di organizzare il ricevimento per il suo matrimonio con Muharrem e sfoglia, insieme alle ragazze, le riviste specializzate. Tutto sembra filare liscio finché, nel discutere con il futuro marito in quale casa andare a vivere dopo le nozze, Leyla, davanti a Firuze, gli dice chiaramente che non intende lasciare sua sorella da sola nella loro enorme casa. Nella puntata precedente, pubblicata venerdì 31 maggio, Demir costringe Selin a restare in ufficio fino a tarda sera, impedendole così di vedersi con Arda. Nel frattempo, Burak e Eylul hanno uno scontro a causa delle voci infamanti che lui ha deciso di diffondere sul conto di Demir. Everywhere I go - Coincidenze d'amore è disponibile in esclusiva sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity, con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

