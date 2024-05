Everywhere I go, le anticipazioni del 28 maggio

Everywhere I go, anticipazioni del 28 maggio

Nell'episodio di Everywhere I go - Coincidenze d'amore (Her Yerde Sen), disponibile da martedì 28 maggio in esclusiva gratuita sulla piattaforma Mediaset Infinity, i l Signor Muharrem ha chiesto la mano di Leyla, e le due sorelle iniziano quindi i preparativi per la cerimonia di fidanzamento.

Eylul è in crisi e vuole confessare al padre ciò che ha fatto, Burak cerca di tranquillizzarla e di farsi carico delle responsabilità.

Nella puntata precedente, pubblicata lunedì 27 maggio, Selin, Ayda e Merve incontrano Eylul per la prima volta dopo aver scoperto della passata relazione tra lei e Demir. Nonostante Selin avesse chiesto alle amiche di comportarsi normalmente, non riescono a nascondere che qualcosa è cambiato. Everywhere I go - Coincidenze d'amore è disponibile in esclusiva sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity, con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE