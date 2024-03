Everywhere I go, le anticipazioni del 27 marzo

Nella puntata di Everywhere I go - Coincidenze d'amore (Her Yerde Sen), disponibile da mercoledì 27 marzo in esclusiva gratuita sulla piattaforma Mediaset Infinity, mentre i genitori di Selin sono ancora in visita a casa sua, Demir trascorre la notte in hotel. Vedat cerca di avvisare Demir dell'imminente arrivo in città di suo padre, così contatta Selin. Nell'episodio precedente, pubblicato martedì 26 marzo, invece, Semih è molto preoccupato per Selin e si presenta in ufficio da lei, ma la ragazza nel frattempo è all'hotel del signor Yildirim insieme a Demir. Everywhere I go - Coincidenze d'amore è disponibile in esclusiva sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity, con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

