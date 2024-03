Everywhere I go, le anticipazioni del 25 marzo

Nella puntata di Everywhere I go - Coincidenze d'amore (Her Yerde Sen), disponibile da lunedì 25 marzo in esclusiva gratuita sulla piattaforma Mediaset Infinity, mentre Demir è ospite a casa di Leyla e Firuze, nel cuore della notte viene chiamato dal signor Yildirim che vuole parlargli. Demir deve tornare a casa sua, visto che i suoi abiti sono stati messi in lavatrice da Leyla e Firuze, ma deve fare tutto di nascosto, dato che in casa sono ospiti i genitori di Selin. Nell'episodio precedente, pubblicato venerdì 22 marzo, invece, Selin, Merve, Bora e Ayda si preparano a passare la notte in bianco per realizzare la presentazione del progetto di paesaggio, che deve essere pronta tassativamente per la mattina successiva. Everywhere I go - Coincidenze d'amore è disponibile in esclusiva sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity, con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

