Everywhere I go, le anticipazioni del 20 marzo

Nella puntata di Everywhere I go - Coincidenze d'amore (Her Yerde Sen), disponibile da mercoledì 20 marzo in esclusiva gratuita sulla piattaforma Mediaset Infinity, Demir si trova i genitori di Selin davanti alla porta di casa e non sapendo chi siano, si presenta come il proprietario. Chiaramente il padre e la madre di Selin chiedono immediatamente una spiegazione e la ragazza non sa cosa dire. Demir vorrebbe raccontare tutto, ma lei lo prega di non farlo, per non distruggere la fiducia che i suoi genitori hanno in lei. Al momento di inventare una scusa valida per spiegare la presenza di Demir a quell'ora in casa sua, vengono in soccorso di Selin Leyla e Firuze, che hanno sentito tutto mentre erano nascoste in giardino. Nell'episodio precedente, pubblicato martedì 19 marzo in esclusiva gratuita sulla piattaforma Mediaset Infinity, il gruppo di colleghi a fine giornata si ritrova all'Happy Pie per pianificare la prossima mossa dell'Operazione Ghepardo: fare entrare in scena un personaggio che possa rendere la vita impossibile a Demir, una sorta di "cliente-mostro".

Ibo invita Demir a prendere un caffè nello stesso locale, e scopre la riunione segreta dei suoi dipendenti. Chiede spiegazioni ma i ragazzi cercano di eludere le domande. Ibo viene in loro aiuto dicendo che stanno progettando una pensione per gatti. Everywhere I go - Coincidenze d'amore è disponibile in esclusiva sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity, con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

