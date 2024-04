Everywhere I go, le anticipazioni del 2 aprile

Nell'episodio di Everywhere I go - Coincidenze d'amore (Her Yerde Sen), disponibile da martedì 2 aprile in esclusiva gratuita sulla piattaforma Mediaset Infinity, Demir annuncia al team che i lavori per l'orfanotrofio cominceranno il giorno successivo e si reca da Alara per comunicarle la sua decisione, tuttavia non trovandola.

Leyla e Firuze sono all' Happy Pie per il loro primo giorno di lavoro e organizzano una cena romantica a sorpresa per Demir e Selin, che però non si presenteranno.

Selin, Ayda e Merve si lasciano andare a confidenze personali anche se Selin sta attenta a non sbilanciarsi riguardo ai suoi sentimenti per Demir. Merve confessa di essersi sposata in gran segreto con Bora, ma vengono interrotte da Alara che si unisce alla chiacchierata e lancia frecciatine sulle storie d'amore in ufficio per far innervosire Selin. Nella puntata precedente, pubblicata lunedì 1 aprile, invece, durante la festa di compleanno di Selin, Ferruh recupera la busta con le fotografie e le consegna a Burak. Ibo riaccompagna a casa Ayda e la ragazza lo invita a restare a dormire da lei... ma sul divano. Demir raggiunge Selin che sta per accompagnare i suoi alla stazione dei pullman e si offre di dar loro un passaggio. Everywhere I go - Coincidenze d'amore è disponibile in esclusiva sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity, con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

