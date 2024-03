Everywhere I go, le anticipazioni del 19 marzo

Nella puntata di Everywhere I go - Coincidenze d'amore (Her Yerde Sen), disponibile da martedì 19 marzo in esclusiva gratuita sulla piattaforma Mediaset Infinity, il gruppo di colleghi a fine giornata si ritrova all'Happy Pie per pianificare la prossima mossa dell'Operazione Ghepardo: fare entrare in scena un personaggio che possa rendere la vita impossibile a Demir, una sorta di "cliente-mostro".

Ibo invita Demir a prendere un caffè nello stesso locale, e scopre la riunione segreta dei suoi dipendenti. Chiede spiegazioni ma i ragazzi cercano di eludere le domande. Ibo viene in loro aiuto dicendo che stanno progettando una pensione per gatti.

Burak ubriaco si presenta verso sera a casa di Selin per parlarle e mentre lei gli prepara un caffè per farlo riprendere, viene rimproverata da Demir che l'accusa di avere una relazione con lui.

Nell'episodio precedente, pubblicato lunedì 18 marzo in esclusiva gratuita sulla piattaforma Mediaset Infinity, Selin prende la decisione di non aprire la busta che le ha dato Demir, mentre lui convoca Burak nel suo ufficio e gli intima di non prendere decisioni a sua insaputa. Burak, adirato con Selin, va a prenderla per parlarle. Mentre stanno discutendo in auto, Burak aumenta la velocità e rischiano di fare un incidente.

Bora, pur di passare un po' di tempo con Merve, inventa che la ragazza ha un appuntamento con un cardiologo per problemi di salute. Selin nel frattempo va al vivaio di Vedat al posto di Merve.

Everywhere I go - Coincidenze d'amore è disponibile in esclusiva sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity, con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

