Everywhere I go, le anticipazioni del 15 marzo

Nella puntata di Everywhere I go - Coincidenze d'amore (Her Yerde Sen), disponibile da venerdì 15 marzo in esclusiva gratuita sulla piattaforma Mediaset Infinity, Merve incontra Bora ma ha ancora molti dubbi, e vuole andarci piano, mentre il ragazzo è deciso a portare avanti la loro relazione.

Ferruh, Bora e Burak vengono a sapere che Taylan, dopo essere stato picchiato da Muharrem, è ricoverato in ospedale e vanno a trovarlo. Muharrem fornisce loro il badge di Taylan che servirà per intrufolarsi nell'edificio del Signor Yildrim per recuperare la busta con le foto ricattatorie.

Demir e Selin non fanno che discutere per la gestione della casa, mentre Firuze e Leyla fanno di tutto per farli innamorare e per non affrontare la questione suddivisione dell'abitazione.

Nell'episodio precedente, pubblicato giovedì 14 marzo in esclusiva gratuita sulla piattaforma Mediaset Infinity, Burak scopre che Selin, Merve e Ayda si sono intrufolate per consegnare la busta al signor Yildirim e se la prende con Ferruh. Le tre ragazze sono riuscite ad entrare nell'edificio del signor Yildirim, ma si ritrovano chiuse nell'archivio.

Il signor Yildirim accetta le condizioni della figlia, in modo da poterla vedere almeno due volte l'anno, e parla con Demir dei fatti appena accaduti. Selin decide di seguire Demir e Alara per cercare di scoprire cosa ne sarà del progetto dell'hotel. Everywhere I go - Coincidenze d'amore è disponibile in esclusiva sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity, con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

