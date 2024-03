Everywhere I go, le anticipazioni del 14 marzo

Nell'episodio di Everywhere I go - Coincidenze d'amore (Her Yerde Sen), disponibile da giovedì 14 marzo in esclusiva gratuita sulla piattaforma Mediaset Infinity, Burak scopre che Selin, Merve e Ayda si sono intrufolate per consegnare la busta al signor Yildirim e se la prende con Ferruh. Le tre ragazze sono riuscite ad entrare nell'edificio del signor Yildirim, ma si ritrovano chiuse nell'archivio.

Il signor Yildirim accetta le condizioni della figlia, in modo da poterla vedere almeno due volte l'anno, e parla con Demir dei fatti appena accaduti. Selin decide di seguire Demir e Alara per cercare di scoprire cosa ne sarà del progetto dell'hotel.

Nella puntata precedente, pubblicata mercoledì 13 marzo in esclusiva gratuita sulla piattaforma Mediaset Infinity, Ferruh si mostrerà molto duro nei confronti di Selin per aver creato il problema con Yildirim. Demir penserà a un progetto per non perdere il contratto con Yildirim e si lamenterà di Selin con Vedat. Everywhere I go - Coincidenze d'amore è disponibile in esclusiva sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity, con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

