Everywhere I go, le anticipazioni dell'11 marzo

Nella puntata di Everywhere I go - Coincidenze d'amore (Her Yerde Sen), disponibile da lunedì 11 marzo in esclusiva gratuita sulla piattaforma Mediaset Infinity, Demir e Selin decidono di dividersi gli spazi della casa perché nessuno dei due è intenzionato a lasciarla. Nel frattempo, Leyla e Firuze preparano per i due giovani un dolce afrodisiaco, nella speranza che si innamorino.

Nell'episodio precedente, pubblicato venerdì 8 marzo in esclusiva gratuita sulla piattaforma Mediaset Infinity, nello studio Artemim c'è fermento: un cliente importante, il signor Yildirim, darà una festa e sono tutti invitati. Everywhere I go - Coincidenze d'amore è disponibile in esclusiva sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity, con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

