Everywhere I go, le anticipazioni del 10 aprile

Nella puntata di Everywhere I go - Coincidenze d'amore (Her Yerde Sen), disponibile da mercoledì 10 aprile in esclusiva gratuita sulla piattaforma Mediaset Infinity, Alara torna in anticipo da Parigi per stare più tempo possibile con Demir e porta con sé una sorpresa: invita tutto il gruppo dei ragazzi della Artemim per un weekend fuori città, permettendo loro di invitare chiunque desiderino. Nell'episodio precedente, pubblicata martedì 9 aprile, invece, Demir si prepara a partire per il suo viaggio a Parigi insieme ad Alara. La notte prima della partenza, Selin è molto triste e si abbandona a degli incubi angoscianti, perché è consapevole del fatto che la mattina seguente si risveglierà da sola in quella casa. Everywhere I go - Coincidenze d'amore è disponibile in esclusiva sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity, con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

