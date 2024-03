Everywhere I go, le anticipazioni dell'1 aprile

Nella puntata di Everywhere I go - Coincidenze d'amore (Her Yerde Sen), disponibile in via del tutto eccezionale da lunedì 1 aprile in esclusiva gratuita sulla piattaforma Mediaset Infinity, durante la festa di compleanno di Selin, Ferruh recupera la busta con le fotografie e le consegna a Burak. Ibo riaccompagna a casa Ayda e la ragazza lo invita a restare a dormire da lei... ma sul divano. Demir raggiunge Selin che sta per accompagnare i suoi alla stazione dei pullman e si offre di dar loro un passaggio. Nell'episodio precedente, pubblicato domenica 31 marzo, invece, Ayda e Ibo restano impantanati con la moto nei pressi di un bosco, dove non c'é segnale e non riescono a contattare nessuno. Merve è in apprensione perché non riesce a contattare Selin, per avvisarla di non rincasare inisieme a Demir, visto che i suoi genitori non sono partiti come Selin crede, ma le hanno organizzato una festa a sorpresa. Everywhere I go - Coincidenze d'amore è disponibile in esclusiva sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity, con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

