Everywhere I go, le trame della settimana dall'11 al 15 marzo

Una piccola anticipazione di quello che accadrà durante i prossimi episodi di Everywhere I go - Coincidenze d'amore (Her Yerde Sen), disponibili sulla piattaforma Mediaset Infinity dall'11 al 15 marzo.

Everywhere I go - Coincidenze d'amore anticipazioni

Demir e Selin decidono di dividersi gli spazi della casa perchè nessuno dei due è intenzionato a lasciarla

Intanto, Yildirim minaccia Demir di annullare il contratto con la Artemim, a seguito della telefonata di Selin che la sera prima gli ha intimato di affrettarsi a farli uscire di galera.

Mentre Ferruh si mostra molto duro nei confronti di Selin per aver creato il problema con Yildirim, Ibo, resosi conto delle ansie di Ayda, discute con lei riguardo alla pensione per gatti.

Nel frattempo, Burak scopre che Selin, Merve e Ayda si sono intrufolate per consegnare la busta al signor Yildirim e se la prende con Ferruh.

Infine, Merve incontra Bora, che però nutre molti dubbi sulla loro relazione, mentre lui è deciso a portarla avanti.

