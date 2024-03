Everywhere I go, il riassunto e le reazioni alla prima puntata

Nella prima puntata della fiction turca Everywhere I go - Coincidenze d'amore, pubblicata venerdì 1 marzo e disponibile in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Selin è una ragazza che vive a Istanbul e lavora in uno studio di architettura. Demir, invece, è un architetto che ha deciso di tornare a Istanbul dopo aver passato molti anni in Giappone.

Demir e Selin scoprono di aver acquistato la stessa abitazione. Lo scontro è inevitabile ed entrambi decidono di chiamare la polizia, che però non può fare nulla per aiutarli.

Come se non bastasse, Selin scopre che Demir è il nuovo capo dello studio dove lavora.

Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti del primo episodio della serie che vede protagonisti Furkan Andic e Aybüke Pusat e le reazioni degli spettatori su X.

Everywhere I go - Coincidenze d'amore è disponibile in esclusiva sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity, con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

