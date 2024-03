Everywhere I go, la prima puntata in streaming

Nella prima puntata della nuova serie turca Everywhere I go - Coincidenze d'amore, pubblicata venerdì 1 marzo e disponibile in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Selin è una ragazza che vive da sola a Istanbul e lavora in uno studio di architettura. Demir è un architetto che ha deciso di tornare a Istanbul dopo aver passato molti anni in Giappone.

I due si conosceranno in un modo un po' insolito: entrambi hanno acquistato la stessa abitazione. Da subito il loro incontro si trasforma in uno scontro per far valere i propri diritti sulla casa.

Ma le sorprese non finiscono qui. Demir si presenta come nuovo direttore dell'Artemim, lo studio di architettura in cui lavora Selin.

