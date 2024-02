Everywhere I go, le anticipazioni della prima puntata

Everywhere I go - Coincidenze d'amore (Her Yerde Sen) è la nuova commedia romantica turca in esclusiva gratuita sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Nel primo episodio, disponibile da venerdì 1 marzo, Selin è una ragazza che vive da sola a Istanbul e lavora in uno studio di architettura. Demir è un architetto che ha deciso di tornare a Istanbul dopo aver passato molti anni in Giappone.

I due si conosceranno in un modo un po' insolito: entrambi hanno acquistato la stessa abitazione. Da subito il loro incontro si trasfora in uno scontro per far valere i propri diritti sulla casa.

Ma le sorprese non finiscono qui. Demir si presenta come nuovo direttore dell'Artemim, lo studio di architettura in cui lavora Selin.

Everywhere I go - Coincidenze d'amore è disponibile in esclusiva sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity, con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE