Everywhere I go, le anticipazioni del 5 marzo

Everywhere I go - Coincidenze d'amore (Her Yerde Sen) è la nuova commedia romantica turca in esclusiva gratuita sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Nella puntata, disponibile da martedì 5 marzo, l'atmosfera nello studio di architettura Artemim è sempre più tesa. A causa della regola stabilita da Demir di non avere relazioni tra colleghi, la storia d'amore appena sbocciata tra Merve e Bora viene interrotta sul nascere. Selin e Demir, dopo aver incontrato un cliente, si fermano lungo la strada per prendere un caffè. Demir le chiede di ordinarne uno con il latte di mandorle, senza dirle che è allergico al latte. Tuttavia, Selin gliene fa preparare uno con il latte vaccino, pensando che sia solo una scelta di gusto. Nell'episodio precedente, pubblicato lunedì 4 marzo, Demir comunica ai dipendenti le nuove regole aziendali, tra cui il divieto di avere relazioni tra colleghi, suscitando preoccupazioni in Merve e Bora. A turno, invita i dipendenti nell'ufficio per un colloquio individuale ma, essendo a conoscenza della loro relazione, convoca Merve e Bora insieme mettendoli di fronte a una scelta: uno dei due deve lasciare la Artemim entro fine mese. Everywhere I go - Coincidenze d'amore è disponibile in esclusiva sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity, con un nuovo episodio ogni giorno dal lunedì al venerdì.

