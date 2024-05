Endless Love, il riassunto della settimana dal 6 all'11 maggio

Durante le puntate dell'ultima settimana di Endless Love (Kara Sevda), in onda dal 6 all'11 maggio su Canale 5, Emir decide di raccontare a Nihan che sua madre in passato ha tentato il suicidio e le spiega di non averglielo mai rivelato prima per volontà del padre. Salih va a trovare Kemal perché non riesce ad accettare l'idea di aver perso Zeynep. Emir dichiara a Leyla di essere a conoscenza del fatto che sia la zia di Nihan e le chiede di rivelargli tutti i suoi segreti o la farà perseguitare dalla stampa. Nihan, tra le lacrime, racconta a Kemal di aver scoperto il segreto di Leyla e gli rivela anche il motivo che l'ha spinta ad accettare la proposta di matrimonio di Emir. Infine, Zeynep è disperata: Ozan è diventato troppo invadente ed inoltre le viene anche negato il permesso di uscire la sera ed incontrare Emir. Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti salienti degli episodi in onda dal 6 all'11 maggio della serie che vede protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit. Endless Love è in onda su Canale 5 alle 14.10 dal lunedì al venerdì e il sabato alle 14.30.

