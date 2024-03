Endless Love, il riassunto della settimana dal 25 al 30 marzo

Durante le puntate dell'ultima settimana di Endless Love (Kara Sevda), in onda dal 25 al 30 marzo su Canale 5, Vildan va al cimitero a trovare la madre, rompendo il patto che aveva fatto con sua sorella Leyla.

Nihan porta a Kemal una valigetta con alcuni ricordi del loro passato.

Emir ricatta i genitori di Nihan mostrando loro il video in cui Ozan uccide una ragazza: se non gli metteranno per iscritto come hanno conosciuto Kemal, andrà dalla polizia.

Successivamente, Emir assume Tarik come sua barbiere personale, così da estendere il suo potere su Kemal.

Dopo un acceso confronto con Emir, Nihan decide di accettare il lavoro per l'azienda di Kemal.

Infine, Emir presta la sua auto a Ozan per fargli fare colpo su Zeynep, ma si tratta in realtà di un tranello e i due ragazzi vengono portati in centrale dalla polizia.

Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti salienti degli episodi in onda dal 25 al 30 marzo della serie che vede protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit.

