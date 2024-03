Endless Love, il riassunto della settimana dal 18 al 23 marzo

Ecco cosa è successo negli episodi di Endless Love andati in onda dal 18 al 23 marzo su Canale 5

Durante le puntate dell'ultima settimana di Endless Love (Kara Sevda), in onda dal 18 al 23 marzo su Canale 5, l'incontro tra Nihan e Kemal si rivela, in realtà, un sogno della ragazza.

Emir tenta di corrompere Kemal per escluderlo dal progetto della centrale, ma Kemal rifiuta e si presenta alla festa per l'anniversario di matrimonio di Emir e Nihan per restituire l'assegno al rivale.

Il matrimonio tra Emir e Nihan continua ad andare male, tanto che l'uomo arriva a fare pressioni alla moglie per costringerla a fare l'amore con lui. Successivamente, Nihan si rifugia sulla barca, dove incontra Kemal, il quale le dice di non voler più avere niente a che fare con lei.

Durante una cena di famiglia, Tarik rivela che Kemal è rimasto solo per riconquistare Nihan, provocando sconforto e dolore al padre.

Infine, Emir sospetta sempre di più di Nihan e Kemal e si reca nello studio della moglie, dove trova un ritratto proprio di Kemal.

Endless Love è in onda su Canale 5 alle 14.10 dal lunedì al venerdì e il sabato alle 14.30.

