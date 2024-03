Endless Love, il riassunto della settimana dall'11 al 16 marzo

Durante le puntate dell'ultima settimana di Endless Love (Kara Sevda), in onda dall'11 al 16 marzo su Canale 5, Kemal è un ragazzo di umili origini che studia ingegneria mineraria. Nihan invece è una ragazza di buona famiglia, appassionata d'arte. Quando i due si incontrano per caso su un autobus, scatta il colpo di fulmine.

Tuttavia, Nihan sa di doversi sposare con Emir, un uomo avido e arrogante che nutre un amore morboso per la ragazza, figlio di un ricco uomo d'affari con cui il padre di Nihan entra in società per risolvere i problemi economici della famiglia.

Un mese dopo essersi conosciuti, Nihan e Kemal si incontrano nuovamente e iniziano a diventare sempre più intimi, tanto che Kemal invita la ragazza a passare un pomeriggio a casa di Leyla, una sua grande amica.

Kemal e Nihan finalmente si baciano e la loro storia prosegue senza che Emir sappia nulla. In realtà, neanche Kemal sa nulla di Emir e della complicata situazione che sta vivendo Nihan, così, quando le chiede di sposarlo, la ragazza rifiuta.

Un anno dopo, Kemal si è trasferito in un'altra città ed è diventato ingegnere in una miniera, nella quale gli operai sono vittime di un incidente, ma Kemal riesce a salvarli. Così, l'imprenditore che lo aveva assunto, decide di farlo diventare suo socio. Nel frattempo, Nihan ed Emir si sono sposati, ma il loro matrimonio non funziona.

Kemal torna a Istanbul e salva, come già era successo in passato, Nihan, che è caduta in acqua tornando da una festa. Dopo averla soccorsa, Kemal si è nascosto e Nihan non è sicura se sia stato davvero lui a salvarla.

Nei giorni successivi, Nihan scopre che Kemal è tornato e si reca al porto per vederlo. I due incrociano lo sguardo, ma Nihan se ne va. Così, la sera, Kemal va a casa della ragazza per incontrarla.

Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti salienti degli episodi in onda dall'11 al 16 marzo della serie che vede protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit.

