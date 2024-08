Nel nuovo episodio della fiction turca Endless Love (Kara Sevda), in onda mercoledì 7 agosto, Kemal parla con Zeynep di Nihan e ripensa al loro amore impossibile.

Kemal si reca a casa di Asu e, pur ammettendo che il suo unico vero amore è Nihan, le fa una proposta di matrimonio. La donna accetta dichiarando il suo amore per Kemal.

Emir, dopo essersi nascosto in casa per non farsi vedere da Kemal, ascolta tutta la conversazione tra i due. Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti della puntata del 7 agosto della serie che vede protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit e le reazioni degli spettatori su X. Endless Love è in onda su Canale 5 alle 14.10 dal lunedì al venerdì.

