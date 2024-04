I momenti salienti della puntata della nuova serie turca Endless Love in onda venerdì 5 aprile su Canale 5

Nella nuova puntata della fiction turca Endless Love (Kara Sevda), in onda venerdì 5 aprile, Vildan si rivolge al suo avvocato per far cacciare Leyla dalla casa che le due sorelle hanno ereditato dai genitori.

Zeynep torna a casa e ha un duro scontro con la sua famiglia: Tarik ha scoperto sia dell'agenzia per attori che del fermo della polizia.

Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti della puntata del 5 aprile della serie che vede protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit e le reazioni degli spettatori su X. Endless Love è in onda su Canale 5 alle 14.10 dal lunedì al venerdì e il sabato alle 14.30.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE