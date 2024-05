Nel nuovo episodio della fiction turca Endless Love (Kara Sevda), in onda venerdì 3 maggio, parlando con Onder del suo incidente, Kemal gli chiede se anche lui non abbia il sospetto che sia stato un brutto tiro di Emir. Per proteggere sua figlia dalle ire del marito, Onder intima a Kemal di non mettere in giro simili sospetti. Ma Kemal, proprio perché vuole proteggere Nihan, consiglia a Onder di riflettere sulle sue parole e su quanto gli è capitato. Emir promette a Zeynep di eliminare tutti gli ostacoli che impediscono loro di stare insieme. Intanto Nihan, infuriata dopo aver visto di nuovo Emir con Zeynep, decide di sparire per qualche ora, scatenando le ire di Emir che la va a cercare a casa di Kemal, ma senza successo. Tornato a casa, lo aspettano altre sorprese.

Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti della puntata del 3 maggio della serie che vede protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit e le reazioni degli spettatori su X. Endless Love è in onda su Canale 5 alle 14.10 dal lunedì al venerdì e il sabato alle 14.30.

