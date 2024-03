Nel nuovo episodio della fiction turca Endless Love (Kara Sevda), in onda lunedì 25 marzo, mentre Nihan apre la valigetta dei ricordi e rammenta il suo passato felice con Kemal, Emir continua a indagare su Kemal e scopre che il suo rivale ha lasciato Istanbul lo stesso anno in cui lui e Nihan si sono sposati. Questo rafforza in lui la convinzione di essere nel mirino di Kemal e lo spinge a controllarlo in modo ancora più serrato. Vildan va al cimitero a trovare sua madre e poi litiga con Leyla. Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti della puntata del 25 marzo della serie che vede protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit e le reazioni degli spettatori su X. Endless Love è in onda su Canale 5 alle 14.10 dal lunedì al venerdì e il sabato alle 14.30.

