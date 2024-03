Nella nuova puntata della fiction turca Endless Love (Kara Sevda), in onda giovedì 21 marzo, Nihan si rifugia sulla barca e qui incontra Kemal. La ragazza è sincera, non nasconde i suoi sentimenti nei suoi confronti, ma di fronte alla ostentata ostilità del suo ex lo prega di andare via. Kemal, però, è deciso a rimanere e, nonostante Leyla glielo sconsigli, a vendicarsi del suo rivale. Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti della puntata del 21 marzo della serie che vede protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit e le reazioni degli spettatori su X. Endless Love è in onda su Canale 5 alle 14.10 dal lunedì al venerdì e il sabato alle 14.30.

