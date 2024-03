Nella nuova puntata della fiction turca Endless Love (Kara Sevda), in onda martedì 19 marzo, Emir scopre, con sua grande sorpresa, che per poter gestire la centrale dovrà collaborare proprio con Kemal. Prova dunque a corromperlo per escluderlo dall'affare, facendogli recapitare un assegno. L'uomo, però, decide di ritardare la sua partenza da Istanbul e di riconsegnare l'assegno nelle mani di Emir durante la sua festa per l'anniversario di matrimonio con Nihan. Qui, Emir scopre che sua moglie e Kemal si conoscono. Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti della puntata del 19 marzo della serie che vede protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit e le reazioni degli spettatori su X.

Endless Love è in onda su Canale 5 alle 14.10 dal lunedì al venerdì e il sabato alle 14.30.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE