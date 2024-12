Nel nuovo episodio della serie turca Endless Love (Kara Sevda), in onda giovedì 19 dicembre alle 14.10 su Canale 5, Emir aggredisce Nihan e minaccia di ucciderla. Zeynep vuole provare ad allontanarsi da Emir, nonostante sia ancora innamorata di lui. Per evitare che possa incontrare Kemal, Emir rinchiude Nihan dentro casa. Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti della puntata del 19 dicembre della serie che vede protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit e le reazioni degli spettatori su X. Endless Love è in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10, il giovedì in prima serata alle 21.20, il sabato alle 14.45 e in streaming su Mediaset Infinity.

