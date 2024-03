Nella nuova puntata della fiction turca Endless Love (Kara Sevda), in onda sabato 23 marzo su Canale 5, durante una cena d'affari nella villa di Onder Sezin, Kemal regala ai padroni di casa un quadro che raffigura il salvataggio in mare avvenuto anni prima. Alla cena partecipa anche Asu, nipote di Hakki e socia in affari di Kemal, ed Emir ne rimane affascinato. Sia Asu che Emir iniziano a sospettare del fatto che in verità Kemal e Nihan si conoscono da tempo. Leyla fa in modo che Kemal e Nihan si incontrino a bordo di un traghetto, ma i due vengono visti da Emir. L'uomo, ancora ferito per quanto successo anni prima, tratta Nihan duramente e le vieta di rivangare il passato che per lui è ormai morto. Mentre Nihan lo accusa di essere diventato come Emir, un uomo che pensa solo al denaro e al potere. lntanto Emir, incarica Tufan di seguire Kemal e Nihan per poterli incastrare. Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti della puntata del 23 marzo della serie che vede protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit e le reazioni degli spettatori su X. Endless Love è in onda su Canale 5 alle 14.10 dal lunedì al venerdì e il sabato alle 14.30.

