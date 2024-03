Nella nuova puntata della fiction turca Endless Love (Kara Sevda), in onda sabato 16 marzo su Canale 5, Emir invita Banu alla festa sullo yacht: Nihan allora decide di lasciare la festa prima di lui, facendosi venire a prendere da un barchino. Durante il tragitto, la ragazza cade in acqua e Kemal, vedendola dal porto, si butta e la salva per la seconda volta. Anche un ragazzo interviene per il salvataggio, e quando Nihan si ritrova di nuovo a bordo è confusa: non riesce a capire se ha visto Kemal o se l'ha solo sognato. Sconvolta, prima telefona a Zeynep, poi immagina che sia andato a casa di Leyla e la chiama per chiedere informazioni. Nel frattempo, Emir fissa un incontro di lavoro con Kemal al Club, ma arriva in ritardo di proposito e fa indispettire il suo ospite, che decide di andarsene. Dopo aver scoperto che Kemal è realmente tornato, Nihan si reca al chiosco sul molo per vederlo, nella speranza di non essere scoperta, ma Kemal si accorge di lei. Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti della puntata del 16 marzo della serie che vede protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit e le reazioni degli spettatori su X. Endless Love è in onda su Canale 5 alle 14.10 dal lunedì al venerdì e il sabato alle 14.30.

