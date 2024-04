Endless Love, la puntata del 9 aprile in streaming

Nella nuova puntata della serie turca Endless Love (Kara Sevda), trasmessa martedì 9 aprile su Canale 5, Leyla consiglia a Kemal di dimenticare l'amore per Nihan e gli attriti con Emir, ma Kemal non le dà ascolto ed è intenzionato a proteggere quello che gli è più caro dagli attacchi di Emir. Zeynep non è più in punizione e può uscire di casa per recarsi al tirocinio all'asilo. Qui scopre che Emir ha fatto una donazione a suo nome per i lavori di ristrutturazione del parco giochi dell'asilo. Zeynep è sorpresa ma, poco dopo, Nihan la avverte di stare lontana da Emir poiché l'uomo nutre sospetti sulla vecchia relazione tra lei e Kemal. Nel frattempo, Salih scopre che Ozan corteggia Zeynep e, convinto che la ragazza sia attratta da uno stile di vita più agiato, decide di porre fine alla relazione in maniera definitiva. Nel frattempo, al cantiere della Kozcuoglu Construction crolla un'impalcatura. Guarda nel video qui sopra la puntata integrale del 9 aprile in streaming on demand della serie che vede protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit. Endless Love è in onda su Canale 5 alle 14.10 dal lunedì al venerdì e il sabato alle 14.30.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE