Endless Love, la puntata dell'8 aprile in streaming

Nella nuova puntata della serie turca Endless Love (Kara Sevda), trasmessa lunedì 8 aprile su Canale 5, Asu va a trovare Nihan nel suo studio per offrirle un nuovo progetto, dicendole che sarà l'occasione per diventare amiche e che la tensione tra loro è forse dovuta al suo rapporto con Kemal. Tarik, dopo l'ennesima discussione con il padre, decide di seguire il suggerimento di Emir: cercherà un finanziatore per aprire un salone di barbiere finalmente suo. Leyla confessa a Kemal che Nihan è sua nipote, mentre la stessa Nihan va a parlare con Emir dopo aver scoperto di essere pedinata dai suoi uomini. Guarda nel video qui sopra la puntata integrale dell'8 aprile in streaming on demand della serie che vede protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit. Endless Love è in onda su Canale 5 alle 14.10 dal lunedì al venerdì e il sabato alle 14.30.

