Endless Love, la puntata del 6 aprile in streaming

Nella nuova puntata della serie turca Endless Love (Kara Sevda), trasmessa sabato 6 aprile su Canale 5, Kemal se ne va di casa e si fa ospitare da Salih. Emir regala un secondo anello a Nihan, chiedendole di sposarlo per la seconda volta, fare una seconda cerimonia di matrimonio convinto che lei imparerà ad amarlo. Intanto Kemal è sempre più deciso ad acquistare la casa alla quale è interessato anche Emir. Emir è sicuro di avere concluso l'acquisto della villa che piace tanto a Nihan, ma il venditore gli comunica che un'altra persona ha fatto un'offerta più vantaggiosa, e che il suo nome è Kemal Soydere. Guarda nel video qui sopra la puntata integrale del 6 aprile in streaming on demand della serie che vede protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit. Endless Love è in onda su Canale 5 alle 14.10 dal lunedì al venerdì e il sabato alle 14.30.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE