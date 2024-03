Endless Love, la puntata del 16 marzo in streaming

Nella nuova puntata della serie turca Endless Love (Kara Sevda), trasmessa sabato 16 marzo su Canale 5, Emir invita Banu alla festa sullo yacht: Nihan allora decide di lasciare la festa prima di lui, facendosi venire a prendere da un barchino. Durante il tragitto, la ragazza cade in acqua e Kemal, vedendola dal porto, si butta e la salva per la seconda volta. Anche un ragazzo interviene per il salvataggio, e quando Nihan si ritrova di nuovo a bordo è confusa: non riesce a capire se ha visto Kemal o se l'ha solo sognato. Sconvolta, prima telefona a Zeynep, poi immagina che sia andato a casa di Leyla e la chiama per chiedere informazioni. Emir fissa un incontro di lavoro con Kemal al Club, ma arriva in ritardo di proposito e fa indispettire il suo ospite, che decide di andarsene. Dopo aver scoperto che Kemal è realmente tornato, Nihan si reca al chiosco sul molo per vederlo, nella speranza di non essere scoperta. Guarda nel video qui sopra la puntata integrale del 16 marzo in streaming on demand della serie che vede protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit.

Endless Love è in onda su Canale 5 alle 14.10 dal lunedì al venerdì e il sabato alle 14.30.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE