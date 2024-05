Endless Love, le anticipazioni del 4 maggio

Nell'episodio in onda sabato 4 maggio di Endless Love (Kara Sevda), la nuova serie tv turca in onda nel primo pomeriggio di Canale 5, con protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit, Onder ha deciso di affrontare Emir. Nessuno di loro è più disposto a subire le sue pressioni, le minacce e le punizioni. Tanto più che ha appena appreso che sua madre è ancora viva, cosa che Emir aveva tenuto nascosto a tutti.

Kemal è preoccupato per Nihan. Ripensando ad un loro incontro di cinque anni prima, va a cercarla nella loro vecchia caffetteria. Infatti, Nihan è seduta lì, al loro tavolo. Tornata a casa, trova Emir davanti al cancello in preda all'ira. Stufa delle sue minacce, Nihan lo avverte che la sua fuga di poche ore, è soltanto un avvertimento e lo minaccia di non tornare mai più se non chiude la storia con Zeynep.

Infine, gli comunica che sa che sua madre è viva e lo costringe a scrivere in un quaderno tutto quello che le ha taciuto fino ad ora. Dopo aver visto Emir e Nihan insieme nella camera da letto di lei, Kemal cerca conforto da Leyla e le confida di essersi di nuovo innamorato di Nihan. Endless Love è in onda su Canale 5 alle 14.10 dal lunedì al venerdì e il sabato alle 14.30.

