Endless Love (Kara Sevda) è la nuova serie tv turca in onda nel primo pomeriggio di Canale 5, con protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit.

Nella puntata in onda mercoledì 27 marzo, Emir ricorda quando, cinque anni prima, tese una trappola a Ozan con la complicità di due donne. Emir mostra un video con le immagini di quanto accaduto ai signori Sezin e li obbliga a dirgli la verità su come hanno conosciuto Kemal, o lui informerà la polizia dell'accaduto. Endless Love è in onda su Canale 5 alle 14.10 dal lunedì al venerdì e il sabato alle 14.30.

