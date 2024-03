Endless Love (Kara Sevda) è la nuova serie tv turca in onda nel primo pomeriggio di Canale 5, con protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit.

Nella puntata in onda martedì 26 marzo, Onder si scusa con Kemal per il comportamento di Vildan mentre era fidanzato con Nihan, e velatamente gli suggerisce di non avvicinarsi più a lei. Più tardi, Nihan raggiunge Kemal nel suo ufficio per regalargli la sua valigetta dei ricordi e dirgli di farne ciò che vuole, se davvero l'ha dimenticata. Poco dopo, Emir sopraggiunge nell'ufficio di Kemal, e lui giustifica la visita di Nihan dicendo di averle chiesto di dipingere dei murales in azienda e che lei ha rifiutato. Endless Love è in onda su Canale 5 alle 14.10 dal lunedì al venerdì e il sabato alle 14.30.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE