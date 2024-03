Endless Love (Kara Sevda) è la nuova serie tv turca in onda nel primo pomeriggio di Canale 5, con protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit.

Nella puntata in onda lunedì 25 marzo, Tarik cerca di convincere suo padre a rimodernare il negozio, ma Huseyin, come sempre, si rifiuta di ascoltare i suoi consigli. Kemal, pur intervenendo in favore di Tarik, finisce col discutere con lui. Mentre Nihan apre la valigetta dei ricordi e rammenta il suo passato felice con Kemal, Emir continua a indagare sull'uomo. Endless Love è in onda su Canale 5 alle 14.10 dal lunedì al venerdì e il sabato alle 14.30.

