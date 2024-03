Endless Love (Kara Sevda) è la nuova serie tv turca in onda nel primo pomeriggio di Canale 5, con protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit.

Nella puntata in onda sabato 23 marzo, Tarik si trova ai ferri corti con il fratello Kemal che avrebbe preferito informare il padre riguardo alle sue intenzioni al momento giusto. Durante una cena d'affari nella villa di Onder Sezin, Kemal regala ai padroni di casa un quadro che raffigura il salvataggio in mare avvenuto anni prima. Alla cena partecipa anche Asu, nipote di Hakki e socia in affari di Kemal, ed Emir ne rimane affascinato. Sia Asu che Emir iniziano a sospettare del fatto che in verità Kemal e Nihan si conoscono da tempo. Endless Love è in onda su Canale 5 alle 14.10 dal lunedì al venerdì e il sabato alle 14.30.

