Endless Love (Kara Sevda) è la nuova serie tv turca in onda nel primo pomeriggio di Canale 5, con protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit.

Nella puntata, in onda mercoledì 20 marzo, Vildan riconosce Kemal alla festa per l'anniversario di nozze e chiede a Nihan di cacciarlo. Lei, sconvolta, le spiega che non può perché il suo ex ora è in affari con Emir. Intanto, durante una schermaglia tra i due uomini, Emir invita Kemal ad un barbecue nel fine settimana, per parlare d'affari. Kemal accetta e comunica la sua decisione: si trasferirà definitivamente a Istanbul. Endless Love è in onda su Canale 5 alle 14.10 dal lunedì al venerdì e il sabato alle 14.30.

