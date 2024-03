Endless Love (Kara Sevda) è la nuova serie tv turca in onda nel primo pomeriggio di Canale 5, con protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit.

Nella puntata, in onda lunedì 18 marzo, Nihan vede volare l'aquilone di Kemal e ricorda un bel momento passato con lui. Colta da un sentimento di nostalgia, Nihan scoppia a piangere. Si sfoga con Leyla, confessandole di provare ancora qualcosa per Kemal.

Neanche Kemal non riesce a dimenticare Nihan. Salih lo incita a partire al più presto da Istanbul per non rischiare di soffrire di nuovo per la donna. Emir, con la Kozcuoglu Holding, si aggiudica l'appalto per la centrale termoelettrica, avendo apparentemente la meglio sulla società per cui lavora Kemal.

Endless Love è in onda su Canale 5 alle 14.10 dal lunedì al venerdì e il sabato alle 14.30.

