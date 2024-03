Endless Love, le anticipazioni del 13 marzo

Ecco cosa succederà nel prossimo episodio della nuova fiction televisiva turca, in onda mercoledì 13 marzo su Canale 5

Endless Love (Kara Sevda) è la nuova serie tv turca in onda nel primo pomeriggio di Canale 5, con protagonisti Neslihan Atagül e Burak Özçivit.

Nella puntata, in onda mercoledì 13 marzo, Galip promette a Emir che troverà il modo per convincerla e la sera si presenta a casa dei genitori della ragazza e fa loro una proposta sconcertante: li salverà dai debiti se loro convinceranno Nihan a sposare Emir.

Mentre Vildan, la madre di Nihan, non sembra contraria all'accordo, Onder è indignato e non ha nessuna intenzione di cedere. Nel trambusto, Ozan si sente male e pone fine per il momento alla questione.

Nell'episodio trasmesso martedì 12 marzo, invece, Nihan ha una discussione con Emir in seguito alla quale si allontana e sale sulla barca di famiglia ormeggiata al porto. Nihan cade dalla barca e rischia l'annegamento, ma Kemal la salva.

Endless Love è in onda su Canale 5 alle 14.10 dal lunedì al venerdì e il sabato alle 14.30.

