Le nuove puntate disono state pubblicate su Mediaset Infinity. Nel video qui sopra abbiamo riassunto gli eventi più importanti della nuova serie con protagonista Özge Gürel

Su Mediaset Infinity sono disponibili on demand anche tutte le puntate di Dreams and Realities già pubblicate e le anticipazioni dei prossimi episodi.

Dreams and Realities, la trama delle puntate dal 5 al 9 febbraio

Le ragazze decidono di partire per la luna di miele che Setenay avrebbe dovuto fare con Emre, nella speranza di riuscire a superare la morte di Meryem. Intanto, Melike cerca di spiegare alla polizia il furto di tutte le sue password e non riesce a darsi pace per essere stata lei stessa a fornirle al ladro. Sergen affida a Dicle un articolo sull'economia relazionale e le dà appuntamento a cena in un ristorante raffinato. Nel frattempo, Gunes non crede all'ipotesi del suicidio di Meryem e lo confida alle amiche. Infine, Setenay è molto turbata: nonostante il disastro del giorno del matrimonio, vorrebbe riallacciare i rapporti con Emre, che a sua volta manifesta la stessa intenzione.

