Nella prima puntata di Dreams and Realities, pubblicata su Mediaset Infinity lunedì 29 gennaio, ci si concentra sulle protagoniste della nuova serie turca. Setenay, che lavora in una galleria d'arte; Dicle che vorrebbe fare la scrittrice; Gunes, un'avvocata che sogna di aiutare le persone in difficoltà; Meryem, contabile in uno studio legale; Melike, un'agente immobiliare forte e decisa. Le ragazze devono partecipare all'addio al nubilato di Setenay, che sta per sposare il fidanzato Emre. Meryem, che sembra avere una forte influenza sul suo capo Taner, fa assumere Gunes nello studio legale in cui lavora.

Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti della puntata del 29 gennaio e le reazione degli spettatori su X. I nuovi episodi della soap opera turca Dreams and Realities - La forza dei sogni sono disponibili solo on demand su Mediaset Infinity, dove ogni giorno, dal lunedì al venerdì, sarà possibile vedere una nuova puntata. TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE