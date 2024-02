Nell'ultima puntata di Dreams and Realities, pubblicata su Mediaset Infinity martedì 20 febbraio, Gunes si è introdotta in casa di Selin in cerca di prove, ma ha fatto scattare l'allarme ed è stata portata in commissariato. Per sua fortuna, Alaz evita che venga arrestata.

Dicle e Sergen vanno a recuperare Gunes in commissariato e, una volta lì davanti, vedono la ragazza baciarsi con Alaz.

Nel video qui sopra è possibile rivivere i momenti più importanti della puntata del 20 febbraio. I nuovi episodi della soap opera turca Dreams and Realities - La forza dei sogni sono disponibili solo on demand su Mediaset Infinity, dove ogni giorno, dal lunedì al venerdì, sarà possibile vedere una nuova puntata.