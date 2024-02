Dreams and Realities, la puntata del 9 febbraio in streaming

Nell'episodio della nuova serie turca Dreams and Realities - La forza dei sogni, pubblicato venerdì 9 febbraio e disponibile in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Setenay è molto turbata: nonostante il disastro del giorno del matrimonio, vorrebbe riallacciare con Emre, che a sua volta manifesta la stessa intenzione, ma sia i genitori che le amiche dimostrano di odiarlo e seppur controvoglia, la inducono a rinunciare.

Gunes riesce a mediare fra due clienti in lite per un cagnolino che apparentemente vive un po' con una e un po' con l'altra. Le clienti sono agguerrite e sembrano disposte a finire in tribunale per risolvere la controversia, ma Gunes riesce a trovare un accordo e a risolvere in via stragiudiziale.

Dicle incontra un bel ragazzo al bar e i due iniziano a parlare con apparente interesse. Il suo capo però interviene e fraintende la situazione scambiando il ragazzo per il fidanzato di Dicle. Questo malinteso non è ben visto dal ragazzo che si allontana indispettito.

Guarda nel video qui sopra la puntata integrale in streaming on demand della serie che vede tra le protagoniste Özge Gürel, nel ruolo di Dicle.

Su Mediaset Infinity sono disponibili on demand anche tutte le puntate di Dreams and Realities - La forza dei sogni già pubblicate e le anticipazioni dei prossimi episodi.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE