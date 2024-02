Dreams and Realities, la puntata dell'8 febbraio in streaming

Nell'episodio della nuova serie turca Dreams and Realities - La forza dei sogni, pubblicato giovedì 8 febbraio e disponibile in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Gunes non crede all'ipotesi del suicidio di Meryem e lo confida alle amiche. In seguito, parla a Mehves dei suoi sospetti riguardo al probabile omicidio di Meryem; questa le confida di sospettare di Selin e le suggerisce di non dire niente ad Alaz in merito alla vicenda. Nel frattempo, Setenay si incontra con Emre per chiarire alcuni fatti relativi al giorno del matrimonio mancato e fra i due c'è un riavvicinamento. Intanto, Dicle, avendo scoperto che Firat, il fratello, era andato a casa di Meryem la notte in cui è morta, si trova davanti a una scelta difficile: tradire il fratello e raccontare della sua visita a Meryem e attirare su di lui dei sospetti o omettere un fatto importante alle sue amiche, rischiando di farle arrabbiare? Guarda nel video qui sopra la puntata integrale in streaming on demand della serie che vede tra le protagoniste Özge Gürel, nel ruolo di Dicle.

