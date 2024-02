Dreams and Realities, la puntata del 7 febbraio in streaming

Nell'episodio della nuova serie turca Dreams and Realities - La forza dei sogni, pubblicato mercoledì 7 febbraio e disponibile in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Sergen affida a Dicle un articolo sull'economia relazionale e le dà appuntamento a cena in un ristorante raffinato per lo scambio delle ricevute delle spese sostenute per la stesura.

Supportata dalle amiche, Dicle fraintende l'incontro ed è convinta si tratti di un'uscita romantica, ma quando arriva al ristorante, con indosso un abito elegante e le aspettative alle stelle, si rende conto che Sergen è a una cena di lavoro con un collega. Nei giorni successivi, per superare l'imbarazzo dell'accaduto, prova in tutti i modi a far credere al suo capo che la storia con il suo finto fidanzato va a gonfie vele.

Melike cerca di riprendersi dal trauma del furto e sembra instaurare un rapporto con il commissario che si occupa del suo caso. Gunes è sempre più vicina ad Alaz, ma Mehves, che aveva una storia con il ragazzo, si mette tra i due e cerca di ottenere l'aiuto di Gunes per trovare il responsabile della morte del padre.

Guarda nel video qui sopra la puntata integrale in streaming on demand della serie che vede tra le protagoniste Özge Gürel, nel ruolo di Dicle.

Su Mediaset Infinity sono disponibili on demand anche tutte le puntate di Dreams and Realities - La forza dei sogni già pubblicate e le anticipazioni dei prossimi episodi.

